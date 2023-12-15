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        Kastamonu'da 1882 öğrenciye tabiatın korunması eğitimi verildi

        Kastamonu'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:54
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        Kastamonu'da 1882 öğrenciye tabiatın korunması eğitimi verildi
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        Kastamonu'da 1882 ortaokul öğrencisine tabiatın korunmasına yönelik eğitim verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, yıl içinde kentteki 25 okulda ortaokul öğrencilerine yönelik biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa eğitimlerinde 1882 öğrenciye ulaşıldığı bildirildi.

        Açıklamada, eğitimlerin interaktif biçimde sürdürüldüğü, kentin endemik ve hassas türleri, korunan alanlar, tabiat turizmi ve yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında öğrencilere bilgi aktarıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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