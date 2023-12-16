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        Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 16.12.2023 - 23:04
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        Kastamonu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.B. kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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