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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:12
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmada iki şüphelinin üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 1,08 gram metamfetamin, 3 cam düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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