Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmada iki şüphelinin üst ve araçlarında arama yapıldı. Aramada 1,08 gram metamfetamin, 3 cam düzenek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.