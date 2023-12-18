Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulananlara yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2 operasyonunda 68 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada 68 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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