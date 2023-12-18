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        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulananlara yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2 operasyonunda 68 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:30
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        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 68 şüpheliden 8'i tutuklandı
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        Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulananlara yönelik düzenlenen Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2 operasyonunda 68 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 11-17 Aralık tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmada 68 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 8 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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