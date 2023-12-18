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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:27
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan U.K. ve "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçundan 7 yıl 10 ay 35 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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