Kastamonu'da park halindeki otomobil yandı
Kastamonu'da, park halindeyken alev alan otomobil zarar gördü.
Kastamonu'da, park halindeyken alev alan otomobil zarar gördü.
Topçuoğlu Mahallesi Vali Enis Paşa Caddesi'nde bir otoparkta park halinde bulunan Abdullah Y'ye ait 34 BMF 856 plakalı otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler çıkmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, diğer araca sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.