Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.Y, kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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