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        Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:44
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        Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 14 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.Y, kent merkezinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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