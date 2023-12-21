Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" düzenlendi

        Kastamonu'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, din eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar kapsamında "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, din eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar kapsamında "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda gerçekleştirilen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, yaptığı konuşmada, çalıştayın başarılı ve hayırlı olmasını diledi.

        Çalıştayın öneminden bahseden Gümüş, "Türkiye Yüzyılı'nda yapılan çalıştayın din öğretimindeki yenilikleri ve gelişmeleri tartışmak, din öğretiminde, yeni ufuklar, yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar geliştirmek için bir fırsat olacaktır." dedi.

        Programda katılımcılar tarafından yapılan grup çalışmaları rapor haline getirildi.

        Çalıştaya, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Atalan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Kastamonu Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz kültür sanat faaliyeti
        Kastamonu Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz kültür sanat faaliyeti
        Beş yıldızlı otelin müdürü memleketindeki atıl arazilerde lavanta bahçesi k...
        Beş yıldızlı otelin müdürü memleketindeki atıl arazilerde lavanta bahçesi k...
        Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da özel bireyler ahşap oymacılığı yapacak
        Kastamonu'da özel bireyler ahşap oymacılığı yapacak
        Kastamonu'da park halindeki otomobil yandı
        Kastamonu'da park halindeki otomobil yandı
        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri doğa kamplarını sürdürüyor
        Kastamonu Üniversitesi öğrencileri doğa kamplarını sürdürüyor