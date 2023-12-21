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        Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi

        Kastamonu'da, kente bu yıl atanan aday öğretmenler için eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:43
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        Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi
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        Kastamonu'da, kente bu yıl atanan aday öğretmenler için eğitim semineri düzenlendi.

        Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Tunay Kamer ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Yeşilyurt öğretmenlere adaylık süreci hakkında bilgi verdi.

        Öğretmenlere kentin tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yapılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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