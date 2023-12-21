Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ateşli silaha dönüştürdüğü tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

        Kurusıkı tabancaların namluları değiştirilerek ateşli silaha dönüştürüldüğü belirlenen bir atölye ve ikamete operasyon düzenlendi.

        Aramalarda kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, namlusu değişme aşamasında 2 kurusıkı tabanca, silah namlusu, muhtelif silah parçaları, ruhsatsız tüfek, 3 şarjör, 6 tane 9 milimetre fişek ve namlu değiştirmede kullanılan aletler ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi
        Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi
        Pınarbaşı'nda vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi
        Pınarbaşı'nda vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi
        Kastamonu'da "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" düzenlendi
        Kastamonu'da "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" düzenlendi
        Kastamonu Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz kültür sanat faaliyeti
        Kastamonu Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz kültür sanat faaliyeti
        Beş yıldızlı otelin müdürü memleketindeki atıl arazilerde lavanta bahçesi k...
        Beş yıldızlı otelin müdürü memleketindeki atıl arazilerde lavanta bahçesi k...
        Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı