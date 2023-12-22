Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili konferans düzenlendi

        Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline konferans verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:31 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili konferans düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da özgül öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline konferans verildi.

        Kastamonu Özgül Öğrenme Güçlüğü Derneği tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili katılımcılara bilgi aktarıldı.

        Dernek başkanı Hüseyin Demir, derneği özgül öğrenme güçlüğüne dikkati çekmek amacıyla 2020'de kurduklarını söyledi.

        Konferans ve eğitimlerle özgül öğrenme güçlüğü olgusunu ve farkındalığını üst seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını belirten Demir, "Farkındalığın az olması çocukla temas halindeki anne, baba, arkadaş ve toplumun diğer kesimlerinin çocuğa yaklaşımını olumsuz etkileyebiliyor." ifadesini kullandı.

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Esra Ketenoğlu Kayabaşı ise özgül öğrenme güçlüğüyle ilgili sunum yapıp katılımcıların sorularını cevapladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Eşi ve 3 kişiyi öldüren cani, katliamın nedenini anlattı!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Okul bahçesinde çocuğun kalbi durdu! Öğretmeni görüp koştu...
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Doktor sevgilisinin rezidansında balkondan düşmüştü! İşte adli tıp raporu!
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        "2 maçlık bir antrenör değilim"
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        17 yılın ardından ilk depo alım ihalesi
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da sis görüş mesafesini düşürdü
        Kastamonu'da sis görüş mesafesini düşürdü
        Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakala...
        Kastamonu'da kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 2 şüpheli yakala...
        Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi
        Kastamonu'da aday öğretmenlere seminer verildi
        Pınarbaşı'nda vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi
        Pınarbaşı'nda vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi