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        Orman gülü bitkisinden yara kremi ile yenilebilir film üretilecek

        Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde bir grup bilim insanı tarafından orman gülü bitkisinden gıdaların raf ömrünü uzatacak yenilebilir film ile yara kremi üretilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:05
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        Orman gülü bitkisinden yara kremi ile yenilebilir film üretilecek
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        Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde bir grup bilim insanı tarafından orman gülü bitkisinden gıdaların raf ömrünü uzatacak yenilebilir film ile yara kremi üretilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu ve Prof. Dr. Yasemin Çelik Altunoğlu öncülüğünde kurulan Bitki Omikleri Araştırma Laboratuvarı'nda, bitkilerin içerikleri, antimikrobiyal ve antikanserojen özellikleri hakkında inceleme gerçekleştiriliyor.

        Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde dört üniversiteden 18 akademisyenin katılımıyla, "Kastamonu Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Orman Gülü Türlerinden Yenilebilir Film ve Yara İyileştirici Krem Üretimi Projesi" hazırlandı.

        Projede, Karadeniz Bölgesi'ndeki ormanlarda yaygın olarak bulunan orman gülü bitkisinden gıdaların raf ömrünü uzatacak yenilebilir film ile yara kremi geliştirilmesi planlanıyor.

        Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesinin Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversite olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda ormanlarda yayılış gösteren orman gülü bitkisinin dal, yaprak ve çiçek özütlerini farklı yöntemler kullanarak analiz edip biyolojik özelliklerini incelediklerini anlatan Baloğlu, bitkinin içinde bulunan toksin ve diğer aktif maddelerin tespit edilmesini planladıklarını belirtti.

        Projenin ilk aşamasında orman gülüne ait çiçek, yaprak ve dal örneklerinden özüt elde edeceklerine işaret eden Baloğlu, ardından Türkiye'nin önde gelen araştırmacıları tarafından içeriğindeki etken maddeleri belirleyerek bu özütlerin yenilebilir film ve yara kremi geliştirme potansiyelini inceleyeceklerini dile getirdi.

        Projenin çok ayaklı olduğuna dikkati çeken Baloğlu, "Çok basamaklı ve çok ayaklı bir proje olduğu için Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki araştırmacılar projeye destek vermekte. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü de projemizi desteklemekte." dedi.

        Toksikoloji analizlerinde, toksik maddelerin en düşüğü ve en etkinini tercih ederek yenilebilir film çalışması yapacaklarının altını çizen Baloğlu, şöyle devam etti:

        "Yenilebilir film çalışması, yeni nesil bir teknoloji. En etkin bitki özütü belirlendikten sonra yenilebilir film teknolojisiyle gıdaların üzeri örtülüp, raf ömrünün uzatılması hedefleniyor. Projenin ikinci en önemli çıktısı ise bu bitkilerden elde edilen ve seçilecek en iyi özütün yara iyileştirme potansiyeli araştırılacak. Bunun için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden kendini kanıtlamış bir ekiple çalışacağız. O ekip bize krem formülasyonu sağlayacak. Bu bitki özütlerinin ilavesiyle bir krem üretilecek."

        Baloğlu, kasım ayında başlayan projenin 36 ay süreceğini belirterek, "Ekonomik açıdan değerli olmayan bir bitkinin ekonomiye kazandırılması düşünülüyor. Aynı zamanda istilacı, orman ağaçlarının budanması ve kesilmesi sırasında ekonomik olarak uzaklaştırılma gereken bir tür. Proje sonunda olumlu sonuçlar elde edebilirsek, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi altında şirketleşme çalışması yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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