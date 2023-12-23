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        Kastamonu'da apartmanda öldürüldüğü iddia edilen kedi için hayvanseverlerden protesto

        Kastamonu'da bir apartmanda kedinin öldürüldüğü iddia eden hayvanseverler, gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:06 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:06
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        Kastamonu'da apartmanda öldürüldüğü iddia edilen kedi için hayvanseverlerden protesto
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        Kastamonu'da bir apartmanda kedinin öldürüldüğü iddia eden hayvanseverler, gösteri düzenledi.

        Kuzeykent Mahallesi Üstün Sokak'taki bir apartmanda kedi öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler, suç duyurusunda bulundu.

        Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir kafe önünde bir araya gelen hayvanseverler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla slogan atarak apartmanın önüne kadar yürüdü.

        Buket Torlak, grup adına yaptığı açıklamada, yaşam hakkının evrensel ve tüm canlılara ait olduğunu belirterek, "Her birini koruyarak hoşgörü, empati duygularıyla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Bütün hayvanlar savunmasız ve toplumun en zayıf bileşenleridir." dedi.

        Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların beslenmesine, barınmasına engel olmak, eziyet etmek, öldürmenin suç olduğunu anlatan Torlak, "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Hayvanları Koruma Kanunu'na göre kamusal, özel ayrımı yapmaksızın sokaklar, parklar, site ve apartman bahçeleri sokak hayvanlarının yaşam ortamları, kanunen güvence altındadırlar. Resmi ve özel kurum görevlilerinin kedi ve köpeklerin yerini değiştirmesi, başka yerlere götürmesi, toplaması yasa ihlalidir. Sahipsiz bir hayvanı site ya da apartmandan atmak suçtur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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