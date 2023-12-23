Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-34 mağlup etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

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