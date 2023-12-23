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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig

        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-34 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:28
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak'ı 35-34 mağlup etti.

        Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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