Kastamonu kent merkezinde kar etkili oluyor

Kastamonu kent merkezinde kar etkisini artırdı.

Sabah saatlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte tarihi alanların karla birleşen görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.

Karın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışırken polis ekipleri de vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

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