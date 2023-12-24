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        Kastamonu kent merkezinde kar etkili oluyor

        Kastamonu kent merkezinde kar etkisini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:16
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        Kastamonu kent merkezinde kar etkili oluyor
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        Kastamonu kent merkezinde kar etkisini artırdı.

        Sabah saatlerinde yoğunlaşan kar nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte tarihi alanların karla birleşen görüntüsü fotoğraf karelerine yansıdı.

        Karın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışırken polis ekipleri de vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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