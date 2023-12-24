Kastamonu'da 430 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da, kar nedeniyle kapanan 430 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle 19 ilçesi bulunan kentin 16 ilçesi ve kent merkezine bağlı köylerde toplam 430 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.