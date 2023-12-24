Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli
Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."
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