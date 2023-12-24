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        Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli

        Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 20:07
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        Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli
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        Kastamonu'da kar nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

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