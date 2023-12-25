Kastamonu'da AFAD gönüllerine ilk yardım eğitimi verildi

Kastamonu'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllerine ilk yardım eğitimi verildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, 15 AFAD gönüllüsü uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Eğitimde, gönüllüler olay yeri, hasta nakil ve taşıma tekniklerini öğrendi.

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