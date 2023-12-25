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        Kastamonu'da AFAD gönüllerine ilk yardım eğitimi verildi

        Kastamonu'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllerine ilk yardım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:26
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        Kastamonu'da AFAD gönüllerine ilk yardım eğitimi verildi
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        Kastamonu'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllerine ilk yardım eğitimi verildi.

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, 15 AFAD gönüllüsü uygulamalı olarak bilgilendirildi.

        Eğitimde, gönüllüler olay yeri, hasta nakil ve taşıma tekniklerini öğrendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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