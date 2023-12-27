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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:52
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda il merkezinde belirlenen 4 ikamette yapılan aramada bir miktar uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirildi.

        Olayla ilgili B.K, E.K, E.G. ve Ş.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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