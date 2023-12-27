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        Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başlıyor

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:36
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        Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu açılacak.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağında, Ilgaz Dağı ve Yurduntepe olmak üzere iki kayak merkezi bulunuyor.

        Farklı seviyelerdeki kayakseverlerin kolaylıkla kayak yapabileceği kayak merkezleri her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin birçok kentinden gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        İki kayak merkezinde de doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

        Kar kalınlığının yaklaşık 35 santimetre olduğu dağda kayak sezonunun hafta sonu açılması planlanıyor.

        Kastamonu Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Fırat Coşkun, AA muhabirine, Ilgaz'ın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını belirterek, "Geçen hafta güzel bir kar yağışı oldu. Pistler hazır hale getirildi. Yetkililer mevcut karı kaybetmeden ezdiler. Güvenlik ağları takılıyor, şu an zemin kayak için uygun. Hava şartlarının sıcak gitmesi bizi biraz handikaba sokabilir ama tesisler yılbaşı öncesinde sezonu açmayı planlıyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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