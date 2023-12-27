Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan N.Ç, "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçundan 10 yıl 15 gün hapis cezası olan Ö.K, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası alan S.Ö, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.P, 15 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan E.B, "uyuşturucu kullanma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan İ.T. ve "basit yaralama"dan 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ö.V. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da asgari ücret toplantısı
        Ankara'da asgari ücret toplantısı
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
        Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu başlıyor
        Kastamonu'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti
        Kastamonu'da yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Türk Kızılay Tosya Şubesi'nden Elazığ'daki öğrencilere kitap yardımı
        Türk Kızılay Tosya Şubesi'nden Elazığ'daki öğrencilere kitap yardımı
        Selin vurduğu Bozkurt'a kütüphane eczacılardan
        Selin vurduğu Bozkurt'a kütüphane eczacılardan
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de...