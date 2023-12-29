Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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