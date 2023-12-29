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        Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:38
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        Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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