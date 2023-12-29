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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:10
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 30.12.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken S -5 1
        Hakkari S -15 2
        Ergan S -2 2
        Sarıkamış S -6 3
        Ilgaz S -1 5
        Kartalkaya S -4 6
        Uludağ PB 2 7
        Yalnızçam S -6 7
        Zigana S 1 6
        Erciyes P 6
        Yıldıztepe S 2
        Murat Dağı PB 2 8
        Kop S -5 5
        Denizli P -1 6

        (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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