Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken S -5 1 Hakkari S -15 2 Ergan S -2 2 Sarıkamış S -6 3 Ilgaz S -1 5 Kartalkaya S -4 6 Uludağ PB 2 7 Yalnızçam S -6 7 Zigana S 1 6 Erciyes P 6 Yıldıztepe S 2 Murat Dağı PB 2 8 Kop S -5 5 Denizli P -1 6

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)