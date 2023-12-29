Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonlarının neredeyse dolmak üzere olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki otellerin yılbaşı için rezervasyonlarının neredeyse dolmak üzere olduğunu söyledi.

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunan Vali Dallı, Özel İdare Genel Sekreteri Nida Sinsi'den sezon hazırlıkları ile ilgili bilgi aldı.

        Dallı, gazetecilere Ilgaz'ın Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sezona hazır olduklarını belirten Dallı, "Yılbaşı için rezervasyonlarımız neredeyse dolmak üzere. Bizler de kayak sezonu için hazırlıklarımızı yaptık, denetimlerde bulunduk. Teleferik ya da pistimizdeki hazırlıklar tamamlandı. Cumartesi itibarıyla sezonu başlatmak istiyoruz. Biraz da bu, kar yağışının durumuna ve önümüzdeki birkaç günlük hava sıcaklığına bağlı. İnşallah bir aksilik olmazsa cumartesi günü itibarıyla kayak yapılır halde kayak sezonunu açmış olacağız." dedi.

        Ilgaz Dağı'nı yıl boyunca vatandaşların ziyaret etmesini istediklerini dile getiren Dallı, şunları kaydetti:

        "Burada 8 tesisimiz ve 1487 yatak kapasitemiz bulunuyor. Bu otellerin dolu olması, insanlarımızın Ilgaz Dağı'na rağbet gösterdiğini açık şekilde ortaya koyuyor. Ilgaz Dağı sadece kış sezonunda değil, her zaman güzel. İnsanlar Ilgaz Dağı'nda baharda olsun, yaz ayında olsun, sonbaharda olsun, gelip gayet güzel vakit geçirebilir. Kış ayında Ilgaz Dağı ayrıca güzel oluyor ama bazen sezon yeteri kadar uzun olmuyor, kar yeterince yağmadığı için sıkıntı oluyor. Kış sezonunu diğer mevsimlere de yaymamız gerekiyor. Bundan sonra Ilgaz Dağı'nda dağ turizmi, kongre turizmi, buradaki tesisleri kullanarak ne yapılabilecekse yavaş yavaş 6 aya, daha sonra 8 aya yaymamız gerekiyor. Bundan sonraki vizyonumuz inşallah bu şekilde olacak."

        Vatandaşları Ilgaz'a davet eden Dallı, "Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımızı Ilgaz'ın güzelliklerini sadece kışın değil, her mevsim gelip görmeye davet ediyoruz. Ilgaz Dağı, herkesin bildiği ve duyduğu bir yer ama gelip görmelerini ayrıca arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        Benzer Haberler

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de...
        Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
        Özel öğrenciler toprakla rehabilite edilip üretici olmaları sağlanacak
        Özel öğrenciler toprakla rehabilite edilip üretici olmaları sağlanacak
        Kastamonu'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı
        Kastamonu'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı
        Kastamonu'da 19 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 19 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da "Filistin Uluslararası Afiş ve Baskı Sergisi" açıldı
        Kastamonu'da "Filistin Uluslararası Afiş ve Baskı Sergisi" açıldı