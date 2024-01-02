Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman yandı

        Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman ile helezon ve ilaçlama makinesi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 23:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da çıkan yangında bin 200 balya saman ile helezon ve ilaçlama makinesi yandı.

        Merkeze bağlı İbişler köyünde Celal Çakır'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine köye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, bin 200 balya saman ile helezon ve ilaçlama makinesi yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Hablemitoğlu cinayet şüphelisi yakalandı
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Sağanak yağış hayatı felç etti!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Seçil Erzan’ın kırık telefonundan flaş gelişme
        Fenerbahçe Beko'nun serisi son buldu!
        Fenerbahçe Beko'nun serisi son buldu!
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Taziyede hayatını kaybetti, yan yana gömüldüler
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        Dünyaca ünlü bisikletçi Melissa Hoskins hayatını kaybetti
        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
        İsrail'den Hamas'ın Beyrut'taki ofisine saldırı
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        İstanbul'da ramatçı vurgunu iddiası!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        Enes Ünal aylar sonra sahalara döndü!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        MİT'ten İsrail istihbaratına operasyon!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı
        Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        "Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor
        "Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi