Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Görme engellilerden oluşan "Ekip Moni" üçüncü oyununu sahnelemeye hazırlanıyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni", üçüncü oyunlarıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için provaları sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engellilerden oluşan "Ekip Moni" üçüncü oyununu sahnelemeye hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni", üçüncü oyunlarıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için provaları sürdürüyor.

        "Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunuyla ilk kez 2022 Mayıs ayında izleyici ile buluşan, 12 kişinin bulunduğu "Ekip Moni", beğeni üzerine geçen yıl ocak ayında Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda ikinci oyunları "Buz Dağı"nı sahneye koydu.

        Tiyatro sahnesinin tozunu çok seven görme engelliler, üçüncü oyunları olan "Kastamonululaştıramadıklarımızdanmışçasına" için provalarını sürdürüyor.

        Hulusi Sıvacı ile görme engelli oyunculardan Necati Korkmazer'in yönettiği oyunun provaları, Grand Moni Konferans Salonu'nda yapılıyor.

        Kentte 12 Ocak'ta sahnelenecek oyun, hayatında ilk kez Kastamonu'ya gelen bir kişinin Kastamonu yerel ağzını anlamada yaşadığı sıkıntıları esprili bir şekilde anlatıyor.

        Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, AA muhabirine, derneklerini 6 yıl önce kurduklarını söyledi.

        Tiyatro yapmak için 3 yıl önce yola çıktıklarını belirten Kuşoğlu, "2021'de, 'Tiyatro yapabilir miyiz?' düşüncesiyle yola çıktık. Tereddütlerimiz vardı ama başladık. Hulusi hocamızın dokunuşlarıyla yola çıktık. Kastamonu insanı ile iç içe olup diğer görme engellilere örnek olmak, bir uzvun kaybedilmesinin büyük bir engel olmadığını göstermek için bu yola çıktık. Gerçekten biz bu işi sevdik. Bundan sonra da tiyatroya devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

        - "Tiyatronun tozunu yutmak çok hoşumuza gitti"

        Oyunculardan Necati Korkmazer ise görme engellilerin, hayatın birçok noktasında bulunabileceğini hissettirme çabasında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Acaba yapabilecek miyiz, düşüncesiyle tiyatroya merak sardık. Biz bu işten çok keyif aldık ve tiyatronun tozunu yutmak çok hoşumuza gitti. Bu konuda ilerlemeyi hedef edindik. Bu üçüncü oyunumuz olacak. İlk oyunumuzu Kastamonu'da, ikinci oyunumuzu merkez ve ilçelerde sergiledik. Üçüncü oyunumuzu çevre illere, Allah nasip ederse ilerleyen süreçlerde tüm Türkiye'ye taşımak istiyoruz. Aşık Veysel, Metin Şentürk, görme engelliler olarak bizim idolümüz. Onlar çok yetenekliler ama tek yetenekli insanlar değiller. Eğer görme engellilerin elinden tutulursa daha nice Aşık Veyseller, Metin Şentürkler çıkacağını biliyoruz."

        Oyunculardan Nihat Bozok da Orman Bölge Müdürlüğünde avukat olarak görev yaptığını, oyunlarını ülke geneline taşımak istediklerini dile getirdi.

        Ahmet Karaoğlu da tiyatroyu bu kadar ileriye taşıyacaklarını düşünmediğine işaret ederek, "Hulusi hocamın bizleri motive etmesiyle kendimize güven geldi. Farkındalık oluşturabiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

        66 yaşındaki Ahmet Kökmen ise tiyatro ile tesadüfen tanıştığına dikkati çekerek, "Ben köyden geldim, tiyatro nedir bilmezken kendimi sahnede buldum. Böyle bir şey düşünmüyordum ama insanoğlu isterse her şeyi yapabiliyor. Bizim için eğlenceli ve güzel. Umarım seyircilerimiz de beğenir." ifadelerini kullandı.

        72 yaşındaki Müzeyyen Karakoca da tiyatroyu çok sevdiğini dile getirerek, "Radyo tiyatroları ile büyüdüm, nasıl yapıldığını düşünürdüm. Çok güzel bir şey tiyatro benim için. Hayallerim gerçekleşti. 3 yıldır sahneye çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam eder." dedi.

        Merve Baltacı da oynayamayacağı düşüncesiyle tiyatroya önce ön yargılı baktığını anlatarak, "İlk oyun oynanınca ve insanların karşısına çıkınca, oyun sonrasında alınan yorumlar güven verdi. Bir araya geldiğimizde verimli zaman geçiriyoruz. İzlemeye gelenlere keyif verebiliyorsak ne mutlu bize." diye konuştu.

        Yönetmen Hulusi Sıvacı ise oyuncuların enerjisinin kendisine de iyi geldiğinin altını çizerek, "Her oyunda kendilerini geliştiriyorlar. İlerleyen zamanlarda çok daha profesyonel oyunlara imza atacaklar inşallah. Arkadaşlarımın çalışmaları, başarıları, azimleri sadece görmeyenlere değil, görenlere de emsal teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti, 26 adayını açıklıyor
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin İstanbul adayı Murat Kurum
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        AK Parti’nin 3 büyükşehir adayı belli oldu
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        İki bölge için şiddetli fırtına uyarısı!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Türkiye Sarıkamış'ta toplandı
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Süper Lig'de İstanbulspor'a konuk olacak
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin tanıtımı yapıl...
        Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin tanıtımı yapıl...
        Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi
        Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor
        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tekin: Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun...
        Bakan Tekin: Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun...