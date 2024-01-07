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        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:25
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        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, hafta sonunda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

        Yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

        Balıkesir'den Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne gelen Eyüp Çayır, AA muhabirine, "Kaymaya, eğlenmeye geldik. Şu an deneme aşamasındayız, yeni öğreniyoruz. Eğlenceli, gayet güzel ve keyifli bir yer. Ilgaz'a daha önce hiç gelmemiştim, ilk kez geldim. Yakınımızda Uludağ var, Uludağ'a çıkmak nasip olmadı ama buraya oldu. İlk kez kış turizmi yapıyorum, gayet hoşuma gitti." dedi.

        Berat Dökmeci de "Ankara'dan geliyorum. Dört yaşımdan beri bu sporla ilgileniyorum. Güzel bir yer, çok zevkli bir spor, herkese buraya gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

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