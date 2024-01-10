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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:47
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 10.01.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -4 -2
        Ergan KY -4 -2
        Hakkari KY -12 -3
        Kartalkaya KY -4
        Sarıkamış KY -2
        Erciyes KY -3 1
        Yıldız Dağı KY 1 2
        Mersivan KY -1 1
        Ilgaz KY -4 2
        Denizli KY -4
        Gevaş KY -8 3
        Yıldıztepe KY -4 -2
        Kop Dağı KY -1 3
        Uludağ KY -8 -6
        Davraz HKY -3 -1
        Elmadağ KY -3 4

        (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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