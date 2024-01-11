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        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:26
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        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 5 ayrı adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, 70 av tüfeği fişeği, 3 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin 400 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir miktar sentetik ecza ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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