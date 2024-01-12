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        Kastamonu'da geçen yıl kaçak avlanan 73 kişiye para cezası verildi

        Kastamonu'da, geçen yıl yasa dışı avcılık yapan 73 kişiye 352 bin 738 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:09
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        Kastamonu'da geçen yıl kaçak avlanan 73 kişiye para cezası verildi
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        Kastamonu'da, geçen yıl yasa dışı avcılık yapan 73 kişiye 352 bin 738 lira para cezası kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

        Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında geçen yıl 1646 avcının kontrol edildiği aktarılan açıklamada, "Kara Avcılığı Kanunu'na ve ilgili kararlara muhalefetten 73 kişiye 275 bin 864 lira idari yaptırım ile 76 bin 874 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 352 bin 738 lira para cezası uygulandı. Ayrıca avda kullanılan 12 tüfeğe, 5 projektöre, 1 ses cihazı ve 1 aküye mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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