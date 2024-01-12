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        Kastamonu'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı

        Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:41
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        Kastamonu'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
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        Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan E.V. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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