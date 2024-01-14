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        Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi

        Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda etkili olan kar yağışının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:25
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        Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi
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        Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda etkili olan kar yağışının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        Kentte 12 Ocak'ta başlayan kar yağışı dün de etkili oldu.

        Kar yağışının ardından kentin Kuzey ilçeleri ile yüksek alanları beyaz örtüyle kaplandı.

        Ormanlık alanların karla buluşması AA muhabiri tarafından dron ile görüntülendi.

        Kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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