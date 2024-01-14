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        Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kastamonu'da, kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:13
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        Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Kastamonu'da, kar nedeniyle 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kastamonu'nun özellikle kuzey ilçelerinde dün başlayıp etkisini bugün de sürdüren yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları neticesinde, dün kapalı olan köy yollarının büyük bir bölümünde ulaşım tekrar sağlandı.

        Ekipler, kapalı olan 118 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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