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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:13
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 15.01.2023 En düşük En yüksek
        Palandöken PB -17 -6
        Ergan PB -17 -5
        Hakkari ÇB -12 -3
        Kartalkaya PB -10 -2
        Sarıkamış PB -14 -4
        Erciyes ÇB -10
        Yıldız Dağı ÇB -8 3
        Mersivan PB -12 -5
        Ilgaz PB -11 -1
        Denizli HKY -7 -1
        Gevaş ÇB -9 -1
        Yıldıztepe ÇB -9 -1
        Kop Dağı PB -13 -3
        Uludağ HKY -8 1
        Davraz HKY -6
        Elmadağ ÇB -7 6

        (PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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