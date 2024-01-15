Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan olimpiyat üçüncüsünün hedefi altın madalya

        ÖZGÜR ALANTOR - Eşinin tavsiyesi ile judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan'ın (29) hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan olimpiyat üçüncüsünün hedefi altın madalya
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Eşinin tavsiyesi ile judoya başlayan 3 çocuk annesi işitme engelli milli sporcu Yadigar Talayhan'ın (29) hedefi olimpiyat şampiyonluğu.

        Büyükler İşitme Engelliler Judo Milli Takımı sporcusu Yadigar Talayhan, güreşçi olan eşinin tavsiyesi ile 6 yıl önce judo ile uğraşmaya başladı. Brezilya'da 2022 yılında gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kadınlar 78 kiloda bronz madalya kazanan Talayhan, Japonya'da 2025 yılında gerçekleştirilecek olimpiyatlarda ise altın madalya hedefliyor.

        Milli takım teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz eşliğinde nisan ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Yadirgar Talayhan, yeni madalyalar peşinde.

        - Talayhan: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum"

        Yadigar Talayhan, AA muhabirine, judoyu çok sevdiğini söyledi.

        Bugüne kadar elde ettiği derecelerden bahseden Talayhan, "Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için milli takım seçmelerine katıldım ama o zaman takıma girememiştim. 2021 yılında katıldığım Dünya Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadım ve beşinci oldum. Ardından Brezilya'da yapılan olimpiyatlara katıldım. Olimpiyat üçüncüsü oldum. Takım halinde de ikinci olmuştuk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum." dedi.

        Judoya eşinin tavsiyesi ile başladığını kaydeden milli sporcu, "Eşim güreşle ilgileniyordu. Onun da milli başarıları vardı. Bana judo yapmamı önerdi. Benim 3 çocuğum var. Eşim 'Olsun, spor yapabilirsin sen.' dedi ve bana bu konuda destek verdi. Beni judoya başlattı. Bana böyle bir sporla ilgilenme imkanı tanıdığı için eşime çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Hedefinin zirve olduğunu vurgulayan Talayhan, "Önümüzde öncelikle Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonası var. Burada altın madalyayı hedefliyorum. Sonrasında da Japonya'da yapılacak olimpiyatlarda altın madalya almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İSKİ'den açıklama geldi! O veriye yaklaşıldı!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        "Mayıs'ta 3 kupa çıkabilir"
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        MİT'ten Metina'da nokta operasyon!
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        Alevler bir anda yükseldi! 32 yaşındaki Nazlı'yı kaybettik!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        16 yaşında! Reddedildi çatışma çıkardı
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Binlerce kişi sokağa indi! Tartışmalı yasa protesto edildi
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Arkadan çarpıp sürükledi! Bu kaza değil cinayet!
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        Seçil Erzan ve müştekiler mahkemede... Yüzleşmede 3. Duruşma!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        Ege ve Akdeniz'de yağmur var, lodos ısıtıyor
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        IMF: Yapay zeka işlerin yüzde 40'ını etkileyecek
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Düğünde eski sevgili dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Benzer Haberler

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölç...
        Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle 118 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi
        Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi
        Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin açılışı yapıld...
        Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin açılışı yapıld...
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı