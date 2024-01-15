Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticaretinden 8 yıl 3 ay hapis cezası alan K.S. ile 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.S. ve 2 yıl 6 ay hapis cezası olan T.T, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 3 yıl 6 ay hapis cezası alan U.Z. ile dolandırıcılık suçundan 1,5 yıl hapis cezasıyla hükümlü F.E. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.