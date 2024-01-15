Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 öğrenciden 69'unun tedavisi tamamlandı

        Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 üniversite öğrencisinden 69'unun tedavisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 19:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 öğrenciden 69'unun tedavisi tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 üniversite öğrencisinden 69'unun tedavisi tamamlandı.

        Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam tavuk tantuni yiyen öğrencilerde sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

        Öğrencilerden bazıları 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı, bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Öğrencilerden Beyzanur Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk tantuniden zehirlendiklerini düşündüklerini söyledi.

        Yemeği akşam yediklerini anlatan Kar, "Sabaha doğru belirtiler oldu. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerimiz oldu. Sonrasında ambulansla buraya geldik. Sınavım var. Sınava yetişmeye çalışıyorum." diye konuştu.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdukları belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne intikal ettiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir."

        Edinilen bilgiye göre 69 öğrencinin tedavisinin tamamlandığı, 26 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 95 öğrenci gıda zehirlenmesinden etkilendi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 95 öğrenci gıda zehirlenmesinden etkilendi
        Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan olimpiyat üçüncüsünün hedefi altın mada...
        Eşinin tavsiyesiyle judoya başlayan olimpiyat üçüncüsünün hedefi altın mada...