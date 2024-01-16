Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi

        Kastamonu'da etkili olan soğuk havalarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, düşme sonucu yaralanan vatandaşlar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da etkili olan soğuk havalarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, düşme sonucu yaralanan vatandaşlar oldu.

        Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası oldu.

        Bazı okul servisleri, sabah öğrencileri okula götüremedi.

        Kazalar ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralanan bazı vatandaşları ise trafik polisleri hastanelere götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        Yanardağ tehlikesi bitti mi?
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        "Maçı taraftar kazandırdı"
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi toplanıyor!
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 30 yaralı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
        Şengül Yeşilkaya'yı kabloyla boğmuştu! İlk vahşet değilmiş!
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Okan Buruk'tan hakem isyanı!
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        Patronunun kocası tarafından bıçaklanan kuaför öldü
        İran'dan Erbil'e saldırı
        İran'dan Erbil'e saldırı
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Sağanak yağmur ve fırtına alarmı!
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        Asgari prim ödeme gün sayısı indirildi
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 öğrenciden 6...
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen 95 öğrenciden 6...
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 95 öğrenci gıda zehirlenmesinden etkilendi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da 95 öğrenci gıda zehirlenmesinden etkilendi
        Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı