Kastamonu'da buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi Kastamonu'da etkili olan soğuk havalarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, düşme sonucu yaralanan vatandaşlar oldu.

Kastamonu'da etkili olan soğuk havalarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, düşme sonucu yaralanan vatandaşlar oldu.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası oldu.

Bazı okul servisleri, sabah öğrencileri okula götüremedi.

Kazalar ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan bazı vatandaşları ise trafik polisleri hastanelere götürdü.