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        Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen öğrencilerin tedavisi tamamlandı

        Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 216 üniversite öğrencisinin tedavisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 22:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 22:03
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        Kastamonu'da gıda zehirlenmesinden etkilenen öğrencilerin tedavisi tamamlandı
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        Kastamonu'da yurtta kalan ve gıda zehirlenmesinden etkilenen 216 üniversite öğrencisinin tedavisi tamamlandı.

        Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle yurt idaresine başvurdukları hatırlatıldı.

        Yurt idaresinin de öğrencileri Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettirdiğinin belirtildiği açıklamada, "Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 216 öğrencimizin ayakta tedavileri yapılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kastamonu Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde tavuk tantuni yiyen öğrencilerde dün sabah saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlamış, öğrenciler tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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