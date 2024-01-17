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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:23 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:32
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 4 zanlının üst ve araçlarında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7,57 sentetik uyuşturucu ve reçeteye tabi 7 hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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