Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 4 zanlının üst ve araçlarında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7,57 sentetik uyuşturucu ve reçeteye tabi 7 hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.