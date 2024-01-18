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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:08
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 2 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 91,05 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Y.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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