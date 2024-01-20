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        Kastamonu'da yoğun sis etkili oldu

        Kastamonu'da şehrin üzerini sis kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:16 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:16
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        Kastamonu'da yoğun sis etkili oldu
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        Kastamonu'da şehrin üzerini sis kapladı.

        Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

        Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta "sis denizi" oluşturdu.

        Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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