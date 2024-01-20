Kastamonu'da yoğun sis etkili oldu

Kastamonu'da şehrin üzerini sis kapladı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

Bölgede Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisinden itibaren etkili olan sis, şehrin üzerinde adeta "sis denizi" oluşturdu.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.