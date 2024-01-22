Kastamonu'da 11 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "hırsızlık, yağma, kasten yaralama, askeri ceza kanuna muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 6 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.