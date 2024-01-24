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        Kastamonu'da kamyonun çarptığı kadın öldü

        Kastamonu'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:33 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:33
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        Kastamonu'da kamyonun çarptığı kadın öldü
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        Kastamonu'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, C.Ş'nin kullandığı 37 RA 552 plakalı kamyon, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Binnaz Durgut'a (73) çarptı.

        Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Durgut, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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