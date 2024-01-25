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        Kastamonu'da otomobilde kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

        Kastamonu'da otomobilde bulunan kahve paketlerinde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:30
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        Kastamonu'da otomobilde kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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        Kastamonu'da otomobilde bulunan kahve paketlerinde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

        Ekiplerce araçta yapılan aramada, tek kullanımlık kahve paketlerine gizlenmiş bir miktar kubar esrar ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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