Kastamonu'da otomobilde kahve paketlerine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Kastamonu'da otomobilde bulunan kahve paketlerinde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da otomobilde bulunan kahve paketlerinde uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timlerince şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada, tek kullanımlık kahve paketlerine gizlenmiş bir miktar kubar esrar ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
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