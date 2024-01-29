Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "dolandırıcılık, hırsızlık, kasten yaralama, Türk vatandaşı ve yabancıları yurt dışına çıkarmaya imkan sağlama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 yıl 8 ay ile 20 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.