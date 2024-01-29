Kastamonu'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kastamonu'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Y'nin kullandığı 37 BE 897 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.Y, A.B.Y. ve E.C.Y. yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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