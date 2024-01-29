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        Kastamonu'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:42 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:42
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        Kastamonu'da direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.Y'nin kullandığı 37 BE 897 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.Y, A.B.Y. ve E.C.Y. yaralandı. Ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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