Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

Kastamonu'nun üzeri sabah saatlerinde sisle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini gösterdi. Şehrin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde tabana çöken sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.

Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

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