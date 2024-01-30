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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:43 Güncelleme: 30.01.2024 - 18:43
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        Kastamonu'daki trafik kazasında yaralanan çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 29 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Efe Can Yeler, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        B.Y'nin kullandığı 37 BE 897 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak yön tabelası direğine çarpmış, yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan O.Y, A.B.Y. ve Efe Can Yeler ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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