Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza verildi

Kastamonu'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bir sürücünün el frenini çekerek aracını kendi etrafında döndürüp drift yapması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yakalanan F.B'ye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

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